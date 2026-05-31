５月の最終日となった３１日、芸能事務所を退社する報告が相次いだ。女優の黒谷友香は、約３３年間所属した所属事務所「スペースクラフト」を退社し、要潤らが所属する株式会社ＰＬＡＮ‐Ｄに移籍することを自身のインスタグラムなどで発表。１７歳でスペースクラフトに所属し、約３３年間にわたって活動してきただけに「今の私があるのは、皆様の並々ならぬご尽力があったからこそです。感謝の気持ちでいっぱいです」とつづっ