緊急車両が出動した横浜市戸塚区平戸１丁目の火災現場３１日午前１１時半ごろ、横浜市戸塚区平戸１丁目の鉄筋コンクリート造４階建てマンション２階に住むパートの女性（４７）方で「リビングから炎が出ている」と１１９番通報があった。女性方の居室が全焼したほか、３階の居室の窓ガラスが火災の熱で割れるなどしたが、けが人はいなかった。戸塚署が出火原因を調べている。署によると、女性は３人暮らし。出火当時、長女は自