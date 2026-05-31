¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤¬31Æü¡¢À¸ÊüÁ÷ÆÃÈÖ¡Ö¾ÐÅÀ60¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Î±é·Ý¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¡£27Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Í¥¿¤ÎÈäÏª¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ê¤¯»öÁ°¼ýÏ¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÏÃÂê¤Î¡È¥Ê¥Õ¥µÌäÂê¡É¤Ê¤É¤Î»þ»ö¥Í¥¿¤òÍí¤á¤¿¡ÈÇú¾ÐÌäÂê¤é¤·¤¤¡É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤Î¸½Ìò´¶¤Ï¤ä¤Ï¤ê·²¤òÈ´¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤â¤Ï¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É°ìÀÚ´Ø·¸¤Ê¤¤¡£°î¤ì½Ð¤¹°¦¤ÈÆÇ¡£¤³¤ÎÀ¤¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÅÜ¤ê¤ÈÈá¤·¤ß¤ò¾Ð¤¤¤ËÅ¾²½¤¹¤ë¤½¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È