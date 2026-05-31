世界ツアー中のＢＴＳ・Ｖが３１日までに自身のＳＮＳを更新。米ネバダ州ラスベガス公演でのオフショットを公開した。３０日にＪＩＮ、ＲＭ、ＪＵＮＧＫＯＯＫと韓国に帰国したことが報じられているＶ。インスタグラムに「とりあえず僕はトッポッキ」と記し、ラスベガスでのプライベートショットなどをアップした。中には滞在先のホテルと見られる窓ガラス張りの部屋で華やかな夜景をバックにバスローブ姿で撮影したショット