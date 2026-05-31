世界ツアー中のＢＴＳ・Ｖが３１日までに自身のＳＮＳを更新。米ネバダ州ラスベガス公演でのオフショットを公開した。

３０日にＪＩＮ、ＲＭ、ＪＵＮＧ ＫＯＯＫと韓国に帰国したことが報じられているＶ。インスタグラムに「とりあえず僕はトッポッキ」と記し、ラスベガスでのプライベートショットなどをアップした。中には滞在先のホテルと見られる窓ガラス張りの部屋で華やかな夜景をバックにバスローブ姿で撮影したショットもある。

ネット上では「インスタでまたすごいの来た」「バスローブ姿…」「今日もたくさんのしあわせをありがとう」「誰が撮ったものなのかしら？」「こんなの見せつけてあなたはアミヨロブン（全ＡＲＭＹ）を尊死させる気ですか」「サングラスも似合ってて、格好良いね」「テテのビジュ強すぎる」「素敵なラスベガスでの様子をありがとう」「バスローブのテテは聞いてないよ！」などもん絶するファンの声が上がっていた。

ＢＴＳは３月２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」の全世界リリースで再始動。２１日には韓国ソウル特別市の光化門広場でフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催した。現在は世界ツアー開催中。