《京都競馬出来事＆制裁》【出走取消】3R…ラルス（左後肢ハ行）【過怠金】▽12R…池添5万円（直線外斜行）【戒告】▽3R…和田（3角内斜行）、高杉（直線外斜行）▽4R…森田（4角外斜行）▽5R…幸（4角外斜行）▽8R…田口（ムチの使用法）