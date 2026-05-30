千葉県成田市の住宅で11歳の息子を殺害したとして、66歳の父親が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された吉伊敏彦容疑者は今月27日、自宅で小学6年生の息子、大聖さんを何らかの方法で殺害した疑いがもたれています。大聖さんが小学校に登校しないことを不審に思った校長が、「27日を最後に登校していない」と警察に通報し、駆けつけた警察官が自宅で布団の上に倒れている2人を発見したということです。大聖さんは死後数日が