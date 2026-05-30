内閣広報室試行アカウントが28日にX（旧Twitter）を更新し、高市早苗首相の外遊帰りの政府専用機内での言動に関するうわさについて、「当該投稿にあるような事実はない」と否定した。 発端となったのは、「週刊現代」（講談社）の元編集長である山中武史氏が同日、「高市早苗外遊ブチ切れ事件」というタイトルでXにポストしたこと。 関連記事：高市首相、「ぶら下がり取材」に応じる機会少ない“オールドメディア”