◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人のライデル・マルティネス投手が今季リーグ単独トップとなる１５セーブ目を挙げた。３点リードの９回にマウンドへ。まずは田宮を左飛に打ち取り１アウト。続く水野、さらには万波にも四球を与えて１死一、二塁のピンチ。レイエスは右飛に封じたが、２死一、三塁で清宮の打球が中前へのポテンヒットとなり１点を失った。しかし、続く矢