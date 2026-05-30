〈「暴行する様子をビデオに」「逮捕の瞬間をインスタで」“旭川17歳女子高生殺人”内田梨瑚被告（23）のモンスター級“イキり”体質《初公判》〉から続く2024年4月に北海道旭川市で起きた、女子高生が橋から転落させられ殺害された事件。殺人などの罪で起訴された内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が5月25日、旭川地裁で始まった。判決は6月22日に言い渡される予定だ。【画像】スナックでハイタッチする内田とX警部補事件発生時