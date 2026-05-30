【モデルプレス＝2026/05/30】ファミリーマートでは、2026年の「土用の丑の日」うなぎ蒲焼重やうなぎ巻寿司など全8種類の予約を、全国のファミリーマート約16,400店およびファミマオンラインにて開始した。受取日は7月22日（水）〜7月26日（日）の期間。【写真】全8種類の土用の丑の日メニューを展開◆ファミマ、土用の丑の日に向けた8種この時期欠かせない蒲焼重には、養殖うなぎ生産量日本一を誇る鹿児島県産うなぎを使用。鹿児