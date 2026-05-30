ファミマ、鹿児島産うな重など「土用の丑の日」向け全8種 食で夏を乗り切るスタミナを
【モデルプレス＝2026/05/30】ファミリーマートでは、2026年の「土用の丑の日」うなぎ蒲焼重やうなぎ巻寿司など全8種類の予約を、全国のファミリーマート約16,400店およびファミマオンラインにて開始した。受取日は7月22日（水）〜7月26日（日）の期間。
【写真】全8種類の土用の丑の日メニューを展開
この時期欠かせない蒲焼重には、養殖うなぎ生産量日本一を誇る鹿児島県産うなぎを使用。鹿児島県は温暖な気候と火山灰の土壌が育てた綺麗な地下水が豊富で、良質なうなぎの生育環境が整っており、そうして育った良質なうなぎを、炭火焼きを交えたこだわりの製法でふっくら香ばしく焼き上げ、コク深いタレで仕上げ、特A評価の魚沼産コシヒカリとあわせた。「特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」「上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」は専門店さながらの本格的な味わいながら、今年は調達方法の見直し等により、昨年よりも求めやすい価格にて提供する。手軽にうなぎを味わいたい層には牛焼肉との2種類の味を楽しめる「うなぎ蒲焼と牛焼肉重」、良質な中国産うなぎを使用した「うなぎ蒲焼重」、シェアにぴったりな「2種のうなぎ巻寿司」の選択肢も用意されている。
うなぎ以外で土用の丑の日を楽しみたい層には、国産の黒毛和牛を牛めしダレとともに仕上げた「黒毛和牛 牛めし重」、ぷりっとした食感の大海老を3尾使用した「大海老天重」、やわらかな杵つき餅を、北海道産小豆で仕立てたこしあんで包んだ「土用餅」の用意も。7月26日（日）の土用の丑の日を前に、家族との団らんや自分へのご褒美需要の高まりに応える。（modelpress編集部）
※一部地域で取り扱いのない商品がある
【Not Sponsored 記事】
【写真】全8種類の土用の丑の日メニューを展開
◆ファミマ、土用の丑の日に向けた8種
この時期欠かせない蒲焼重には、養殖うなぎ生産量日本一を誇る鹿児島県産うなぎを使用。鹿児島県は温暖な気候と火山灰の土壌が育てた綺麗な地下水が豊富で、良質なうなぎの生育環境が整っており、そうして育った良質なうなぎを、炭火焼きを交えたこだわりの製法でふっくら香ばしく焼き上げ、コク深いタレで仕上げ、特A評価の魚沼産コシヒカリとあわせた。「特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」「上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」は専門店さながらの本格的な味わいながら、今年は調達方法の見直し等により、昨年よりも求めやすい価格にて提供する。手軽にうなぎを味わいたい層には牛焼肉との2種類の味を楽しめる「うなぎ蒲焼と牛焼肉重」、良質な中国産うなぎを使用した「うなぎ蒲焼重」、シェアにぴったりな「2種のうなぎ巻寿司」の選択肢も用意されている。
◆うなぎ以外でも夏においしくスタミナをつけよう
うなぎ以外で土用の丑の日を楽しみたい層には、国産の黒毛和牛を牛めしダレとともに仕上げた「黒毛和牛 牛めし重」、ぷりっとした食感の大海老を3尾使用した「大海老天重」、やわらかな杵つき餅を、北海道産小豆で仕立てたこしあんで包んだ「土用餅」の用意も。7月26日（日）の土用の丑の日を前に、家族との団らんや自分へのご褒美需要の高まりに応える。（modelpress編集部）
※一部地域で取り扱いのない商品がある
【Not Sponsored 記事】