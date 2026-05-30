◆米大リーグホワイトソックス―タイガース（２９日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２９日（日本時間３０日）、本拠のタイガース戦に「２番・一塁」で、西田陸浮外野手が「８番・右翼」でスタメン出場した。ホ軍は右太もも裏の張りのため交代し、精密検査を受けていると発表した。村上は０―２の３回１死一塁で二ゴロ。併殺阻止へ一塁へ全力で走りセーフとなったが、その後に