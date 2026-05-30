◆米大リーグ ホワイトソックス―タイガース（２９日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２９日（日本時間３０日）、本拠のタイガース戦に「２番・一塁」で、西田陸浮外野手が「８番・右翼」でスタメン出場した。

ホ軍は右太もも裏の張りのため交代し、精密検査を受けていると発表した。

村上は０―２の３回１死一塁で二ゴロ。併殺阻止へ一塁へ全力で走りセーフとなったが、その後に右太もも裏をおさえるしぐさを見せた。スタッフらが駆け寄り、代走が出されて途中交代した。村上の全力走塁は現地でも高評価を受けているが、ベンチへ下がる村上に地元ファンからはどよめきが起きた。

ベナブル監督は試合中インタビューで「彼は一塁へ全力で走っていたが、その際にハムストリングに少し違和感を覚えたようだ。そのため、これから状態を評価（検査）した上で、どうなるかを確認する」とコメント。「あの瞬間に彼が違和感を覚えたのは明らかだった。そのような状況では、彼が大丈夫であることを確認し、無理をさせないようにしたいと考える」と続けた。