都内の家賃高騰が続くなか、東京都は子育て世帯の負担を減らそうと手ごろな価格で住める「アフォーダブル住宅」の入居者の募集を始めました。小池百合子 知事「最も低廉なもので、それぞれ市場家賃の65%から75%程度。今回が第一弾となります」アフォーダブル住宅は、東京都が子育て世帯を対象に相場の7割から8割ほどの家賃で住める住宅を提供するものです。都が民間企業と取り組んでいる350戸のうち、新築マンションや空き家