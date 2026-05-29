JALグループは、台風6号の接近による悪天候が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。5月29日午後4時50分現在、特別対応を実施するのは、6月1日に多良間・与那国、6月1日から2日にかけて沖縄/那覇・宮古・石垣、6月1日から2日午前にかけて種子島・屋久島・北大東・南大東・久米島、5月31日から6月2日にかけて与論、5月31日から6月2日午前にかけて喜界島・奄美大島・徳之島・沖永良部を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠