モデル・俳優として活動し、ナチュラルな雰囲気奈魅力的な水沢林太郎さんにインタビュー！今回は、「最近マイブーム」から「好きな女のコ」のタイプまで、水沢さんの人柄がわかる回答をご紹介します。オフ感のあるショットとともに、ミステリアスな素顔を探ってみて♡水沢林太郎のやすみじかんモデルとしても俳優としても、気取らず、飾らず、いつでも自然体……そんなナチュラルな空気をまとう水沢林太郎。まるでやすみじか