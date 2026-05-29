秋篠宮家の次女・佳子さまが5月9日、「森と花の祭典―『みどりの感謝祭』」に出席した。名誉総裁として臨んだ式典では、岩手県大槌町などで相次いだ林野火災に触れ、「被害にあわれた方に心からお見舞いを申し上げます。森林が再生されていくことを願っています」と語った。

【写真】お気に入りの「カメリアプリントワンピース」を着用された佳子さま（全身）

会場では、緑化推進に尽力した功労者への表彰や、子供たちへの苗木・花の贈呈も行なわれ、佳子さまは一人ひとりに丁寧に拍手を送りながら、終始やわらかな笑顔を見せていた。そのなかで注目されたのが、当日佳子さまが着用していたワンピースだ。

この日佳子さまは、「Viaggio Blu（ビアッジョブルー）」のカメリアプリントワンピースを着用した。白地に深緑の葉と椿の花があしらわれたデザインで、清楚さのなかに華やかさも感じさせる一着だ。

実はこのワンピース、これまでもたびたび着用してきた「佳子さまのお気に入りアイテム」として知られている。ファッションライターが語る。

「このワンピースは、2025年のブラジル公式訪問をはじめ、国民スポーツ大会や全国手をつなぐ育成会連合会などでも着用されてきたものです。再販後に即完売したこともあり、いわゆる"佳子さま売れ"を象徴する一着としても話題になりました。

白を基調にしたやわらかな印象に、深緑の柄が映えるデザインで、格式ある式典から交流行事まで幅広く馴染む万能さがあります。この日もバッグやヒールをアイボリー系で統一し、柄を主役にした上品なコーディネートにまとめられていました」

一方で、ある"違和感"を指摘する声もあったという。

「椿は本来、冬から早春を象徴する花です。皇族方は季節感を大切にされることが多いため、初夏の式典で椿柄を選ばれたことに、意外さを覚えた人もいたようです。ただ、椿は日本の伝統的な花であり、落ち着きや品格を象徴するモチーフでもある。今回は季節感よりも、『森と花』という式典テーマとの親和性やデザイン性を重視されたのではないでしょうか」（同前）

佳子さまは以前から着回し上手としても知られている。同じ洋服でも、アクセサリーや羽織り、小物の合わせ方を変えながら長く愛用するスタイルは、たびたびSNSでも話題を集めてきた。

「佳子さまが同じ衣装を繰り返し着用される姿勢は、上皇后の美智子さまら歴代皇族にも通じるものがあります。大量消費とは距離を置き、1つのものを大切に使い続けるという価値観が、佳子さまの装いにも色濃く表われているのでしょう」（同前）

"佳子さま流ファッション"を改めて印象づける一幕となった。