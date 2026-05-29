2026W杯が近づき、出場各国が合宿への準備に入っている。選手たちは状態を上げることはもちろん、時には息抜きも必要になる。そんな選手たちの間で欠かせない荷物になりつつあるのがPOGAだ。POGAとはPortbale Gamingの略だそうで、ドイツのブランドが作ったものだという。これを持ってドイツ代表合宿に現れたのが、今季バイエルンで大ブレイクしてドイツ代表入りを勝ち取った18歳MFレナート・カールだ。カールは通常のキャリーケー