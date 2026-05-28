食や遊びを楽しめる「体験型」の複合施設が30日、金沢駅西エリアにオープンします。都市の開発過程で生まれる「遊休地」を活用した新たな交流拠点を取材してきました。牛田和希キャスター「金沢駅西口を出て歩いてすぐ見えるのがあちらの黒いトレーラーハウスです。食べて遊べる交流拠点が今週末オープンします」食、遊び、旅の魅力を体感できる場所として金沢市広岡に30日オープンする「Mitz金沢」。トレーラーハウスを活用した飲