「阪神−日本ハム」（２８日、甲子園球場）阪神の木下里都投手がプロ初先発のマウンドに上がり、二回に最速となる１５９・７キロを計測した。初回から１５０キロ台後半のストレートを連発した木下。カーブをうまく織り交ぜながら緩急をつけ、日本ハム打線を封じた。立ち上がりを三者凡退に仕留め、二回も簡単に２死をうばった木下。ここで清宮幸にフルカウントから投じた６球目のストレートがＮＰＢの１球速報で１５９・７キ