京都大学iPS細胞研究所（CiRA）名誉所長で京都大学iPS細胞研究財団理事長も務める山中伸弥教授が27日、「iPS細胞論文発表から20年〜実用化への歩み〜」と題して日本記者クラブで講演。これまでの研究・開発の道のりを振り返るとともに、iPS細胞を用いた薬や医療への応用、今後の展望や課題について率直に語った。自身が趣味とするマラソンに例え、「ようやく中間地点。ここからが勝負。後半になるほど大変になる」と述べた。米中を