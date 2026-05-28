「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。5月22日(金)に放送された「驚きの遠距離通学 なぜそんな通くから通っているんですか？」をプレイバック。【動画】 往復6時間半の＜超遠距離通学＞！大学を首席卒業した22歳…5年間通い続ける理由リポーターのコカドケンタロウ（ロッチ）がやって来たのは、神奈川・厚木市。大学院1年生の岩佐さんが遠距離通学をしています。午後5時40分、帰宅に同行開始！ ま