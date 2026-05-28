２０２２年に神石高原町でヘリコプターが墜落し１人が死亡した事故で、国の運輸安全委員会はエンジンの不具合などが原因と推定されるとする調査報告書を公表しました。 ２０２２年８月、「ピースウィンズ・ジャパン」所属のヘリコプターが愛媛県の豊島から神石高原町へ飛行中に墜落し、６０代の機長が亡しました。 国の運輸安全委員会が公開した調査報告書によると墜落の原因について、エンジンに不具合が発