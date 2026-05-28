日本政府が、アジアに対するエネルギー協力・支援をまとめた「アジア・エネルギー・資源供給力強靱化パートナーシップ」、通称「POWERR Asia（パワー・アジア）」を打ち出した。総額は約100億ドル（約1.5兆円）。米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、中東の海上輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖され、原油やナフサなどの調達に苦しむアジア諸国に短期、中長期それぞれの支援を講じる。