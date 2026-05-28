東横インは、「東横INN浜松駅南口」を4月25日に開業した。客室はシングル128室、ワイドスペースシングル26室、プレミアムプラスルーム11室、エコノミーダブル91室、ツイン25室、ハートフルルームのシングル1室とツイン2室の合計284室。室内にはシーリングライトを採用し、ヘッドボードや吊戸棚を設置する。館内には朝食会場を設け、敷地内に75台分の駐車場を用意し、機械式60台と平置き15台を1泊1,000円で提供する。宿泊者向けの「