記事ポイント兵庫県淡路島の自然を舞台にした教育プログラム「AKG Natureverse秋期」が9月より開講1日体験会は6月17日・9月5日・9日・12日の計4日程、参加費8,000円（税込）で開催竹を使ったフリープレイや自社農園での収穫・焚火調理など、自然体験が詰まった内容 兵庫県淡路島を拠点とする教育プログラム「Awaji Kids Garden」が、秋期の新プログラム「AKG Natureverse」の開講を9月より予定しています。本格開講に先立ち、