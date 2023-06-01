【TV animation「合体神シリーズ」】 6月3日21時 発表予定 グッドスマイルカンパニーは、TV animation「合体神シリーズ」を6月3日21時に発表を予定している。 5月27日21時に公式Xアカウントとティザーサイトが公開。サイトでは「TV animation」と記載され、発表までのカウントダウンが実施されている。公開された画像ではV字のパーツにエンブレム、目元と思わ