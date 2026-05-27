◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝５月２７日、栗東トレセン白い馬体が躍動した。芦毛の人気者ガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は坂路でプラヤデルカルメン（３歳未勝利）を追走。美浦から駆けつけた横山武史騎手を背に一杯に追われ、５０秒３―１１秒８で１馬身先着。この日の一番時計をマークした。杉山晴調教師は「良かったですね。時