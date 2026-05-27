富士通が後場一段高。同社は２７日、米アンソロピックとの戦略的パートナーシップ契約の締結を発表した。あわせて米オープンＡＩとの連携開始も公表した。これらを材料視した買いが株価を押し上げたようだ。富士通はアンソロピックの先端的なＡＩ技術と自社のシステム構築・運用力を融合し、国内企業のＡＩトランスフォーメーションを加速させる。またオープンＡＩの技術をＡＩサービ