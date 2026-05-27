俳優の三田村邦彦さんが2026年5月26日にXを更新し、プロ野球・巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏を巡る一連の事案について、処遇に疑問を呈した。「虐待？にあたるかどうかよーく考えてみましょうよ」25日、2人の娘が喧嘩していたところを止めたところ、言い返された長女に腹を立て、襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行をくわえたとして現行犯逮捕された阿部氏。翌26日には巨人の監督を辞任した。三田村さんはXでこの事案に