タレントの薬丸裕英が、自身の還暦を祝う総勢50名の“サプライズパーティー”の様子を明かした。【映像】総勢50名が集まったサプライズパーティー薬丸は、5月25日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、2月に還暦を迎えた薬丸の盛大な“サプライズパーティー”が話題となった。当初は妻の石川秀美や長男家族らとひっそり祝う予定でいた薬丸だが、当日行きつけのレストランへ行くと、海外で暮らしている子