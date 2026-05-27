タレントの薬丸裕英が、自身の還暦を祝う総勢50名の“サプライズパーティー”の様子を明かした。

【映像】総勢50名が集まったサプライズパーティー

薬丸は、5月25日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、2月に還暦を迎えた薬丸の盛大な“サプライズパーティー”が話題となった。

当初は妻の石川秀美や長男家族らとひっそり祝う予定でいた薬丸だが、当日行きつけのレストランへ行くと、海外で暮らしている子供たち全員が揃っており、びっくりしたと話す。

「『どうしたの？』って言ったら、『え、サプライズ気付かなかった？』っていうから『全然気付かなかった』って言って」と当日のやり取りを明かすと黒柳は大笑い。

そして「『じゃ、奥行こう、奥行こう』って言って、お部屋に行ったら、まあ、僕の芸能界の友達やら親しい友人がいて。総勢50名ぐらいですかね。大サプライズパーティーだったんですよ」と話すと、黒柳も「本当に？よく集まってくれたね、そんなにいっぱいね」と驚いた。

妻の企画で実現したというパーティーでは、同期である三田寛子、松本伊代、早見優の3人からはシブがき隊の『NAI・NAI 16』の替え歌などが贈られ、「まあいろいろちょっと盛り上がりました」と笑う。

さらに「スケジュールで参加できなかった友人たちもビデオメッセージを寄せてくれて。ビデオヒストリーで過去の僕の歴史とか、そういうのも全部スクリーンに流れたんですね。でもそれも子供たちが全部編集をしたり、資料を集めたりしてくれたらしく、ちょっと感動しました」と喜びを語った。

また、当日は5歳になる孫が実質初お披露目だったといい「孫もそういう大人数がいるところに、なかなか行ったことがなかったので、最初はびっくりしてたんですけど、すごく慣れて。最後はもう本当に、『今日はどうもありがとうございました』って参加者全員にどら焼きを配って、お見送りをしてくれて…」と微笑ましいエピソードを明かし、「ちょっと孫の社交的な部分を垣間見れて、まあそういう部分も嬉しかったですね」と目を細めた。

（『徹子の部屋』より）