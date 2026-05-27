YouTubeは「量産型コンテンツ」を投稿し続けるユーザーを自動検知してパートナープログラムを停止する措置を行っています。しかし、明らかに量産型コンテンツではない動画が誤検知されてパートナープログラムを停止される事態が頻繁に発生しているのが現状です。そんな量産型コンテンツ誤認定に対する反論手続きの方法や対抗措置について、「手子商事開発」シリーズなどで人気を集めるニコニコ動画やYouTubeで活動するクリエイター