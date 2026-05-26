電通は5月20日、国内電通グループ横断の専門組織「こどもの視点ラボ」が執筆した新作絵本「おむっちゃん」を、5月28日にGakkenより発売すると発表した。おむつの視点から排せつのふしぎを親子で楽しく学べる一冊となっている。価格は1540円。5月28日に発売される絵本「おむっちゃん」「おむっちゃん」は、同ラボが取り組む研究のうち、おむつや排せつの不思議をまとめた「あなたの知らないおむつの世界」から生まれた絵本。主人公