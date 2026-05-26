元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）が26日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」にコメンテーターとして生出演し、長女への暴行容疑で逮捕され、釈放された後に辞任を発表した巨人の阿部慎之助監督（47）の事件についてコメントした。読売巨人軍は把握している事件の詳細を説明。「5月25日午後6時頃、阿部慎之助・前監督は、都内の自宅で姉妹がケンカを始めたため、それを止めようとした際、長女（18）から言い返されたこと