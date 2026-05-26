【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。お笑いコンビ「千鳥」の大悟さんが第７９回カンヌ国際映画祭のレッドカーペットを歩き注目の的となりましたね。大悟さんは是枝裕和監督の新作映画「箱の中の羊」で綾瀬はるかさんとともに主演を務めました。大悟さんに役者の才能を見いだした是枝監督の慧眼にアッパレです！一方に視線が向くことで、もう片方から注意がそれる現象をミスディレクションと言います。お笑いとい