自身も壮絶な離婚経験を経て、3人の子どもを育てながらひとり親、貧困家庭に特化した子ども支援を継続しているNPO法人・子育て応援レストランの代表・若林優子さん。コロナ禍を経て、現在の物価高により、若林さんの行う支援に集う世帯は年々増加しており、現在では3000世帯が登録。2017年から始めた支援は今年で10年目を迎える。※本記事は後編です◆子ども支援・子育て支援は継続が難しい現実もNPO法人・子育て応援レスト