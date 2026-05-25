主食用米の作付け面積が需要を上回っています。農水省は、2026年産米の作付け意向調査の結果を発表し、主食用米の作付け面積が136万3000haと最大需要見通しを上回っています。県内のコメ農家は、コメ余りを心配し主食用米の作付けを減らす動きも見られました。 新潟市西区のスーパー『ichiman』。 ■髙橋泉アナウンサー 「こちらの県産コシヒカリは5kg・3758円(税込)で販売されています。」