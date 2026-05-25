リケンテクノスが７日ぶりに反発している。この日、アシスト（大阪市中央区）並びにケー・シップ（愛知県安城市）と共同で、塩素含有廃プラスチックを熱分解して低塩素濃度の回収油を得る脱塩油化の技術開発に本格着手したと発表しており、好材料視されている。 廃プラを油分としてリサイクルする場合、原料となる混合廃プラにＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）など由来の塩素成分が含まれていると、回収油は燃料や化学原料と