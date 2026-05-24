「子供が来年から小学生になります。ランドセルが高いからお互いの両親に頼ろうかと話してたんですけど、優勝賞金で買ってあげられそうでホッとしてますね」「……おい多田！おらへんおらへん！お前には妻も子供も！優勝ネタの設定、引きずりすぎやから」５月16日に行われた『ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６』で優勝したお笑いコンビ『トット』の多田智佑（40）と桑原雅人（40）は、徹夜明けでもハイテン