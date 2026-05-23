２０２１年東京五輪で日本代表の正セッターを務め、現在はＳＡＧＡ久光スプリングスでプレーする籾井あきが２３日までにインスタグラムを更新。１９日に行われた大同生命ＳＶリーグの年間表彰式の様子を投稿した。優勝チームとして参加したＳＡＧＡ久光スプリングスは、全員が紺や黒のドレス姿で登壇。籾井は紺のノースリーブドレスで髪を下ろしており、ステージ上でも小顔ぶりが際立っていた。ＪＴマーヴェラス（現・大阪マー