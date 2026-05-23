映画「女神降臨」の主題歌で、昨年３月にメジャーデビューしたシンガー・ソングライターのＫｕｃｃｉ（くっち＝２１）が２３日、東京・根津神社で行われた体験型デジタルアートフェス「ＷｒａｐｐｉｎｇＴｈｅＥａｒｔｈ」にゲスト出演し、俳優の仲島有彩（２０）が応援に駆けつけた。Ｋｕｃｃｉはタイドラマに出演、仲島はタイのリメークドラマに出演と「タイ作品」に関わったという共通点を持つ２人は普段から仲良しだと