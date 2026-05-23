岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」第６話が２２日に放送された。現代で起こった別々事件の背後で、市役所の福祉健康課の相談員・秦野小夜子（渡辺真起子）が関係していることが判明。事件被害者の手を握り「とんとん」と言って、加害者への報復を教唆している疑いが浮上した。なぜか、さまざまな事件の裏事情に詳しく神奈川県警の青委署刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と、捜査一課検視官の弟・田鎖稔（