岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」第６話が２２日に放送された。

現代で起こった別々事件の背後で、市役所の福祉健康課の相談員・秦野小夜子（渡辺真起子）が関係していることが判明。事件被害者の手を握り「とんとん」と言って、加害者への報復を教唆している疑いが浮上した。

なぜか、さまざまな事件の裏事情に詳しく神奈川県警の青委署刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と、捜査一課検視官の弟・田鎖稔（染谷将太）が幼かった１９９５年４月２６日、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が刺殺された事件のことも、何か知っている様子も。

ドラマでは、法改正で２０１０年４月２７日に殺人事件の時効が廃止されたが、田鎖家事件はその２日前に発生１５年を迎えており、わずか２日違いで時効廃止の対象から外れたと描かれている。

一方で第７話で、小夜子は面会にやってきた田鎖真も洗脳しようとしているのか、「あと２日だったのに」と田鎖家事件の時効の話を持ち出し、「（事件がなければ）本当は今頃、何してた？結婚？それとも海外なんかに言ってた？」とも言った。

唐突に「海外」が出てきたことに、真に「海外」と「時効」について何かを気づかせようとしたとの伏線との見方も浮上している。

法務省のＨＰでは、２０１０年の時効廃止に関して「犯罪が改正法の施行前に犯されたものであっても、その施行の際公訴時効が完成していないのであれば、改正後の公訴時効に関する規定が適用されます」との記述もある。施行は２０１０年４月２７日。