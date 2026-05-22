エディオンとPreferred Networksは5月26日〜6月中旬（予定）の期間、Preferred Networksが提供する次世代店舗プラットフォーム「MiseMise」を活用した、AI店舗ナビゲーションの実証実験を「エディオンJR尼崎駅店」（兵庫県尼崎市）にて実施する。●来店客は自分のスマホで自然な言葉や写真で商品検索できる今回の「MiseMise」を用いた実証実験は、さらなる顧客体験の向上を目指して、来店客が自身のスマートフォンでスムーズに