セリアの『メイクお直しポーチ スリム』が、荷物を減らしたい時にとっても便利。超スリム設計でサコッシュやミニバッグにもすっきり収納できます。リップや最低限のメイク直しアイテムだけを入れられるので、バッグのパンパン問題も解消。身軽に出かけたい日にぴったりのアイテムですよ。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メイクお直しポーチ スリム価格：￥110（税込）サイズ（約）：W80×H120mm