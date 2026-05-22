100均の超スリムポーチで重いバッグはもう卒業！パンパンな鞄とさよならできる便利グッズ

セリアの『メイクお直しポーチ スリム』が、荷物を減らしたい時にとっても便利。超スリム設計でサコッシュやミニバッグにもすっきり収納できます。リップや最低限のメイク直しアイテムだけを入れられるので、バッグのパンパン問題も解消。身軽に出かけたい日にぴったりのアイテムですよ。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：メイクお直しポーチ スリム

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W80×H120mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4580004043471

バッグをもっと軽くしたい！セリアの優秀ポーチが一役買ってくれます

コスメがたくさん入ったポーチのせいで、バッグがパンパンになる…そんなプチストレスを解決してくれる便利アイテムを、この度セリアで見つけました。

今回紹介するのは『メイクお直しポーチ スリム』というアイテム。まず驚いたのが、そのコンパクトさ。手のひらに収まるほどのサイズ感で、サコッシュのような小さめバッグにもすっきり収納できます。

しかもマチがないので厚みが出にくく、ポーチを入れたせいでバッグが膨らんでしまう悩みも解決。

また、見た目もシンプルで、淡いピンクカラーが大人可愛い印象。主張しすぎないデザインなので使いやすいです。

パンパンから卒業！セリアの『メイクお直しポーチ スリム』

外出先で使うコスメって、実はそんなに多くないですよね。このポーチなら中身を厳選できるので、使わないコスメをなんとなく持ち歩くという習慣も自然と減らせます。

L字ファスナーで開けやすく、リップや単色アイシャドウなどを入れておくのに便利です。

バッグの外ポケットに入れても、膨らみがそこまで気になりません。必要な時にサッと取り出せるのが嬉しいです。

さらに便利なのが、メイク用品以外にも使えるところ。充電ケーブルや有線イヤフォンなど、バッグの中で絡まりやすい小物整理にもぴったり。

メッシュ素材なので中身が見やすく、「あれ、どこいった？」と探す手間も減らせますよ。

今回はセリアの『メイクお直しポーチ スリム』をご紹介しました。

身軽に出かけたいときにおすすめしたい、セリアの優秀ミニポーチ。たったひとつ取り入れるだけで、毎日の持ち歩きがぐっと快適になります。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。