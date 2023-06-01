４月に日本代表のスタッフに加わった中村俊輔コーチが、就任後初の囲み取材に応じ、５大会連続のワールドカップ出場を決めたDF長友佑都について言及した。中村コーチは2010年の南アフリカW杯で長友と共闘。そこから５大会続けて檜舞台への切符を掴んだ39歳の凄さについて尋ねると、少し考え込んだ後、こう答えた。「単純にメンタルが強いということだと思うんですけど、それを現実にしてしまう力が、素晴らしいというか恐ろし