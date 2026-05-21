【モデルプレス＝2026/05/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。（毎週月曜21時〜）」に参加していた天宮芽唯が5月20日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ私服姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身18歳「膝上も膝下も長すぎ」美脚際立つミニ丈コーデ◆天宮芽唯、オフショル＆ショート丈ボトムスで美脚披露天宮は椅子に座りポーズを取る姿を投稿。水色の